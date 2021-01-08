فيديو.. السيسى لمستثمرى مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: أنا جاى أسمع منكم

جدة - نرمين السيد - عرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية.





وأوضح السفير بسام راضى، أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة 500 ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. وقال الرئيس السيسى، خلال الجولة: "أنا جاى عشان أسمع منكم، عشان لو فيه مشكلة نحاول نحلها"، وقال أحد المستثمرين: "ممكن نستثمر فى مشاريع طويلة الأجل زى الزيتون والنخيل البرحى، عايزين عقود طويلة عشان ده استثمار طويل الأجل".

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