محافظ الغربية: تلقينا 147 ألف طلب تصالح بإجمالى 925 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1.709 طلبا، ورفض 284 طلبا، وجارى فحص 144.928 طلبا.

وأشار إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة فى استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس 2021، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار رحمى إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصا من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.