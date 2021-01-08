فيديو.. عوض تاج الدين: خلال يناير سيتم تطعيم أول شخص فى مصر بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة لبرنامج "مصر تستطيع"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنه سيكون هناك برنامج زمنى محدد للتطعيم، معلقا: "كل واحد هيكون عارف موعد ومكان التطعيم، عشان مايكونش هناك زحام أو إجهاد على المواطنين، وده شىء حضارى". وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن الأولوية فى التطعيم ستكون للكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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