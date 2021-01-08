فيديو.. عوض تاج الدين: مراكز حضارية لاستقبال متلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك زيادة فى حالات الإصابة بكورونا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الحالات البسيطة يتم علاجها فى المنزل.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مصر تستطيع"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "الحمد لله الأعداد لا تماثل ما يتم تسجيله من أعداد ضخمة فى دول أخرى".

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الدولة المصرية تتابع جميع لقاحات كورونا بصورة مستمرة منذ إعلان أول جهة الوصول إلى لقاح، مؤكدا أن الدولة اتفقت مع مؤسسة جافى المنوط بها توزيع اللقاحات لتوفير كميات من لقاحات كورونا لمصر، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا على اللقاح الصينى.

وتابع: "اللقاحات بدأت فى الحصول على الموافقات من الجهات الطبية سواء العالمية أو المحلية، وهذه موافقات تسجيل عاجل، ولكن لا توجد أى معلومات عن مدة فاعلية اللقاحات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن تكون هناك مراكز حضارية لاستقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا، منوهًا إلى أن اللقاح عبارة عن جرعتين لتكوين أجسام مناعية كافية لمواجهة الفيروس.