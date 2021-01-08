شوط أول سلبي بين الأهلي وسيراميكا في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز المقامة حالياً بالسويس بالتعادل السلبي.

يلعب الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكهام ، أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ، ووالتر بواليا ،

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، : عامر عامر وأحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار ، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم ، شريف دابو - شادي حسين

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين وبادر الأهلي باللعب بشكل حماسي مُستغلاً إنطلاقات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وواللتر بوالياومعلول .

شريف دابو هدد مرمى محمد الشناوي برأسية خطيرة تعامل معها حارس الأهلي بشكل جيد قبل أن يدر الأهلي بنشاط ولعب طاهر كرة قوية أنقذها عامر عامر بشكل جيد.

هدأ اللعب وسط الملعب عدة دقائق وغابت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن يمرر بواليا كرة رائعة للمالي أليو ديانج وسدد الأخير لكن عامر عامر أنقذ الموقف خاصة وأن الكرة جاءت سهلة .

حاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء وأنقذ محمد الشناوي كرة خطرة من اللقاء بعدها أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.