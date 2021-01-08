العليا للأخوة الإنسانية: تصريحات بوتين تجاه المسلمين صوت حكيم ودعوة للتعايش

جدة - نرمين السيد - أشاد محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، اليوم الجمعة، بتصريحات ‏الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، التى قال فيها خلال مقابلة تلفزيونية، إنه ممتن للأشخاص الذين يعتنقون ‏الإسلام، لمحافظتهم وتكريمهم وعنايتهم بالآثار المسيحية فى سوريا، وأن هذا التقارب بين الديانتين ‏العالميتين، والذى يقوم على القيم الأخلاقية والمعنوية المشتركة، والقيم الإنسانية المشتركة، لا يمكن إلا أن ‏يثير الاهتمام والاحترام.‏





وأكد عبد السلام، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بالعربية والروسية والإنجليزية ‏أن «تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن احترام المسلمين للآثار المسيحية وتقدير رموزها ‏والتقارب بين الإسلام والمسيحية، هو صوت حكيم من أصوات الأخوة الإنسانية، يدعم دعوة التعايش، ‏ويقدم صورة عادلة ومشرقة عن الإسلام والمشرق العربى فى وقت يعانى فيه العالم من تبادل الصور ‏الذهنية الخاطئة بين الشعوب.‏ وأُنشئت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" فى 19 أغسطس 2019، برعاية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر شيخ الأزهر، والشيخ محمد بن زايد ‏آل نهيان، ولى عهد أبوظبى - راعى وثيقة الأخوة الإنسانية، بهدف تطبيق القيم التى نصَّت عليها وثيقة "الأخوة الإنسانية" ومبادئها، وتتخذ من دولة الإمارات ‏العربية المتحدة مقرًّا لأمانتها العامه ومقرها الرئيس فى جينيف، وتسعى إلى ترسيخ قيم التعايش ‏السلمى بين جميع الناس من مختلف الأديان والجنسيات.‏

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