فيديو .. لميس جابر تحكى قصة الدرب الأصفر

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن بيت السحيمى يعتبر من أبرز البيوت الأثرية التاريخية الشهيرة، التى تزخر بها الحارة، مشيرة إلى أن البيت منقسم لجزأين أحدهما يطل على الدرب الأصفر، أنشأه الشيخ عبدالوهاب الطبلاوى 1648.

وأشارت إلى أن الجزء الثانى، أنشأه الحاج إسماعيل بن الحاج إسماعيل شلبى 1796، حتى تمكن من إدماج الجزأين بعد شرائه للجزء الخاص بالشيخ عبدالوهاب الطبلاوى.