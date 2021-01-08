إنفوجراف.. عماد خليل صوت الشباب فى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى السيرة الذاتية لعماد خليل:

عماد خليل من مواليد 1982 بمحافظة بنى سويف، حيث تخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2004، وعمل صحفيا بجريدة وطنى وصولا لمنصب مساعد رئيس التحرير منذ 2003 حتى 2010، كما يعمل صحفيا بالمصرى اليوم مهتم بقضايا الشباب منذ 2010 وحتى الآن.

وفى 2019، حصل خليل على دبلومة القيادة الحكومية من جامعة ميزورى الأمريكية، كما يترأس تحرير برنامج صباح الورد بقناة Ten، ويعمل مستشارا إعلاميا للمعهد القومى للإدارة، ورئيسا لرابطة صحفيى الملف القبطى.