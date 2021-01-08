- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى السيرة الذاتية لعماد خليل:
عماد خليل من مواليد 1982 بمحافظة بنى سويف، حيث تخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2004، وعمل صحفيا بجريدة وطنى وصولا لمنصب مساعد رئيس التحرير منذ 2003 حتى 2010، كما يعمل صحفيا بالمصرى اليوم مهتم بقضايا الشباب منذ 2010 وحتى الآن.
وفى 2019، حصل خليل على دبلومة القيادة الحكومية من جامعة ميزورى الأمريكية، كما يترأس تحرير برنامج صباح الورد بقناة Ten، ويعمل مستشارا إعلاميا للمعهد القومى للإدارة، ورئيسا لرابطة صحفيى الملف القبطى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. عماد خليل صوت الشباب فى مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.