شاهد.. توفير أسطوانات الأكسجين بمستشفيى مطوبس وقلين بكفر الشيخ 

جدة - نرمين السيد - وذكر المحافظ فى بيانه، اليوم الجمعة، إنه وجه رئيس مدينة قلين على سلامة، بمتابعة وصول الأكسجين، مؤكداً أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسى مستمرة بصفة يومية فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.

كما تابع جمال فهمى محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية ، والتى وفرها المحافظ، بالإضافة لتعبئة تانكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطى الموجود 97 أنبوبة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.