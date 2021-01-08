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جدة - نرمين السيد - وذكر المحافظ فى بيانه، اليوم الجمعة، إنه وجه رئيس مدينة قلين على سلامة، بمتابعة وصول الأكسجين، مؤكداً أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسى مستمرة بصفة يومية فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.
كما تابع جمال فهمى محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية ، والتى وفرها المحافظ، بالإضافة لتعبئة تانكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطى الموجود 97 أنبوبة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. توفير أسطوانات الأكسجين بمستشفيى مطوبس وقلين بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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