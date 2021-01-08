فيديو.. وزير الصحة الأسبق: إصابات كورونا بين الأطفال أقل شراسة من الكبار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن هناك إصابات بين الأطفال بكورونا فى الموجة الثانية، ولكنها أقل شراسة من الكبار.





وأضاف حاتم، خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مصر تستطيع"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن اللجنة العليا للفيروسات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجمعية الأطفال المصرية، وضعت الأسبوع الماضى بروتوكول للتعامل مع الأطفال المصابين بكورونا، من سن 1 شهر حتى 12 عامًا. وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن لقاح كورونا الصينى تم تجريبه على 2 مليون مواطن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعاقد على عدة لقاحات منها الصينى وأكسفورد والروسى وفايزر لتغطية أكبر قدر من الشعب المصرى. وتابع: "اللقاح الصينى الأكثر أمانا، وأكسفورد الأقل سعرا، وفايزر وموديرنا الأعلى فاعلية"، لافتًا إلى أنه لا توجد أى معلومة عن منع الحوامل أو الأطفال من تعاطى اللقاح.

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