لو رايح كارفور النهارده.. اعرف الإجراءات الجديدة حفاظا على الصحة العامة.. خدمات

اعلنت ادارة كارفور عن توفير جميع العروض الترويجية عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بهم خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية. وقالت ادارة كارفور مصر ان صحة وسلامة عملائنا وزملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ولذلك تم اتخاذ تلك الاجراءات وغيرها ضمانا لسلامة العملاء تشمل الآتى : تمديد فترة العروض من 30 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021 وذلك ليتسنى للجميع فرصة آمنة وسهلة للاستفادة منها.

إبرام شراكة مع تطبيق دور DORE ، والذي من شأنه تسهيل تجربة التسوق للعملاء من خلال حجز وقت التسوق المناسب لهم مسبقًا ومراقبة حركة التنقل داخل الفروع.

توسيع نطاق تلبية الطلبات والخدمات عبر الانترنت وتقديم التوصيل المجاني لتوفير عملية تسوق آمنة وأكثر راحة.

تعزيز خدمة "استلمها بنفسك"، والتي تتيح لعملاء كارفور التسوق عبر الانترنت واستلام طلباتهم من فرع كارفور الذي يحددونه.

تكثيف الجهود لضمان توفر مخزون كاف من المنتجات والسلع خلال هذه الفترة. السماح لشخص واحد فقط من أسرة واحدة كحد أقصى.

منع دخول الأطفال تحت سن 12 إلى كارفور.

تخصيص نقاط بيع واستلام جديدة مخصصة للعروض ذات الطلب المرتفع ) أجهزة التلفزيون ( كالخيمة التي تم تنصيبها خارج سيتي سنتر المعادي، وداخل كل من سيتي سنتر الإسكندرية، وألماظة، ومول مصر، بشكل مستقل عن الفروع، وذلك لتوزيع الزوار والعملاء بشكل أفضل.

وقالت ادارة كارفور : نأسف لما شهدناه مؤخرًا من حالات تزاحم داخل كارفور في "سيتي سنتر الإسكندرية" ولقد أدى ذلك إلى إغلاق فرع كارفور مؤقتًا حيث نعمل على تحقيق تجربة تسوق أكثر أمانًا لعملائنا.

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