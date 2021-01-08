لميس جابر تحكى قصة علماء بيت السنارى أصحاب رسوم كتاب وصف مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن إطلاق اسم "مونج" على الحارة، التى يقع فيها منزل السنارى، جاء لكونها تُنسب لأحد علماء الحملة الفرنسية الذى كان يسمى بهذا الاسم.
وأوضحت أن الحملة الفرنسية جعلت المنزل طوال فترة بقائها فى مصر، مقرًا لإقامة علمائها، وكان من بينهم ريجو الرسام الشهير، إذ كان هدفهم إجراء الأبحاث والرسوم القيمة، التى نشرت فى "كتاب وصف مصر"، مؤكدة أن الكتاب يذخر بالمعلومات القيّمة عن مصر.
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