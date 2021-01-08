شاهد جهود "الداخلية" في مكافحة الإرهاب: التطرف لا وطن له (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تقريرا مصورا من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات ، رصدت خلاله جهود الدولة المصرية وجهاز الشرطة المصرية في إحباط العديد من العمليت الإرهابية ، مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والتنديد بمخاطرة بكافة المحافل الدولية تحت شعار " الإرهاب لا وطن ولا دين له " .

الفيديو ألقى الضوء أيضاً علي الرصد الأمني المُبكر لعناصر خلايا التنظيمات الإرهابية ، ومراكز الدعم اللوجيستي وشبكة إمداداتهم من الخارج ، وأبرز الضربات الإستباقية علي أوكار الإرهاب بالداخل ، والتي كان لها بالغ الأثر في تجفيف منابع الدعم والتمويل ، وذلك بمناسبة الأسبوع العربى للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب في الفترة من 4 إلى 10 يناير الجارى.