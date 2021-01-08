الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا

حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، سجل هدفى الفريق الأحمر اكهربا ووليد سليمان، ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

لعب الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكهام ، أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ، ووالتر بواليا ،

فيما يم تشكيل سيراميكا ، : عامر عامر وأحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار ، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم ، شريف دابو - شادي حسين

جاءت بداية المباراة ماسية بشكل واضح من جانب الفريقين وبادر الأهلي باللعب بشكل حماسي مُستغلاً إنطلاقات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وواللتر بوالياومعلول .

شريف دابو هدد مرمى محمد الشناوي برأسية خطيرة تعامل معها حارس الأهلي بشكل جيد قبل أن يدر الأهلي بنشاط ولعب طاهر كرة قوية أنقذها عامر عامر بشكل جيد.

هدأ اللعب وسط الملعب عدة دقائق وغابت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن يمرر بواليا كرة رائعة للمالي أليو ديانج وسدد الأخير لكن عامر عامر أنقذ الموقف خاصة وأن الكرة جاءت سهلة .

حاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء وأنقذ محمد الشناوي كرة خطرة من اللقاء بعدها أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بنزول محمد مجدي قفشة وكهربا بدلاً من أحمدرمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر، وفي الدقائق الأولى لهذا الشوط طالب لاعبو سيراميكا بإحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى سقوط محمد ابراهيم في منطقة جزاء الأهلي لكن محمد يوسف حكم اللقاء رفض الإستجابة لطب لاعبو سيراميكا وأمر باستكمال اللعب.

نشط فريق سيراميكا مُستغلاً تراجع أداء الأهلي وقاد محمد أبراهيم وشادي حسين وشريف دابو أكثر من هجمة لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ كرة عرضية من ناحية اليمين.

الدقيقة 55 كادت تشهد الهدف الأول للأهلي عن طريق كهربا الذي تلقى تمريرة جيدة من قفشة وسددها كهربا بذكاء لكن عامر عامر حارس سيراميكا تألق وأنقذ الموقف.

وعاد الاهلي ليهدر فرصة تسجيل الهدف مرة أخرى لكن هذه المرة جاء الإهدار من على معلول في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات لكنه سددها بغرابة فوق العارضة رغم أنه كان مُنفرداً بحارس سيراميكا.

رد سيراميكا بهجمة خطرة بعدما سدد شادي حسين كرة رأسية خطرة مرت بجزار القائم بسنتيمترات ، قبل أن يرفع على معلول كرة عرضية جيدة من ناحية اليسار إرتقى لها بواليا عالياً وسددها برأسه لكنها جاءت فوق العارضة.

ونال محمد الشناوي حارس الأهلي بطاقة صفراء للإعتراض على حكم المباراة ، وأهدر بواليا فرصة أخرى للتسجيل بعدما تلقى تمريرة رائعة من معلول في الدقيقة 76 بعدها يخرج بواليا ويشارك محمد شريف بدلاً منه.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحمد محسن لاعب سيراميكا للخشونة مع بدر بانون مدافع الأهلي.

واصل الأهلي الضغط ونجح كهربا في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة79 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من قفشة وأودع الكرة في شباك عامر عامر.

وكاد محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من قفشة لكن شريف لم يُحسن التعامل معها ويلعبها بشكل سيئ في جسد حارس سيراميكا ،وسجل ديانج هدف الغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفار التى أكدت قرار الحكم والغت الهدف للتسلل، وشارك وليد سليمان في الدقائق الأخيرة بدلاً من الشحات ونجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بفوز الاهلي بثنائية نظيف.