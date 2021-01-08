المرور: إغلاق طريقي الاسكندرية والعلمين الصحراويين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، مساء الجمعة، إغلاق طريقى "القاهرة اسكندرية " الصحراوي، والعلمين الصحراوى بسبب الشبورة، ما أدى إلى انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات من عدم الالتزام بتعليمات المرور، وأهابت بالسائقين اتباع الإرشادات حفاظا على سلامتهم.