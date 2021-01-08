تكيف مع البيئة.. الصحة العالمية تعلق على تغير فيروس كورونا

قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط، إنه عندما يتكاثر الفيروس أو ينسخ نفسه، فإنه يتغير قليلًا في بعض الأحيان ويُطلق على هذه التغييرات "طفرات"، ويسمى "متغير" الفيروس الأصلي.

وأوضح المكتب أن بعض الفيروسات تتغير بسرعة والبعض الآخر بواقع أبطأ، ويتغير فيروس كورونا - سارس-2 المسبب لكوفيد-19 بواقع أبطأ مقارنة بالفيروسات الأخرى، مثل فيروس العوز المناعي البشري أو فيروس الإنفلونزا، ويعزى ذلك جزئيا الى أن فيروس كورونا-سارس-2 يشتمل على "آلية تصحيح" داخلية تتيح تصحيح الأخطاء التي قد تنشأ عند نسْخ الفيروس لنفسه.

ومعظم التغييرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، وفي بعض الأحيان، ينتج عنها فيروس متغير يتكيّف بشكل أفضل مع بيئته مقارنة بالفيروس الأصلي، وفي هذه الحالة، يمكن أن يصبح ذلك المتغير سائدًا في بيئة معينة.

ويُطلق على عملية اختيار المتغيرات الناجحة هذه "التطور الفيروسي"، وهو عملية طبيعية تخضع لها جميع الفيروسات.