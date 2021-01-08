القرش: العائد من القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الدخل القومي

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الهدف من المشروعات الزراعية القومية التى تقوم بها الدولة تعظيم العائد من القطاع الزراعى ، إذ يمثل 20% تقريبا من إجمالى الدخل القومى للدولة .

وأضاف " القرش" خلال تصريحات ل"دوت الخليج " ، أن 15 % من إجمالى الصادرات المصرية تخص القطاع الزراعى ويزداد أضعافه من خلال متابعة المشروعات القومية وتنفيذها .

وأشار " متحدث الزراعة" إلي أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى لاستصلاح 500 ألف فدان فى منطقة الساحل الشمالى الغربي يهدف إلي زيادة الإنتاج ، كما يتم تطبيق أحدث أنظمة الزراعة ، والتكنولوجية الزراعية فيه ، مضيفا أن استصلاح الأراضى يهدف إلي إنشاء منظومة زراعية متكاملة وبالتالى فتح آفاق تصديرية جديدة .

وأضاف أن الدولة تسعى إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال زيادة الإنتاج من استصلاح الأراضي ويحدث ذلك من خلال استثمار الدولة فى القطاع الزراعى ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تنظر إلي كل متر من أراضيها واستصلاحها.



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة ٥٠٠ الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.