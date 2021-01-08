الدكتور مبروك عطية يثير الجدل بسبب ضحايا فيروس كورونا "تفاصيل"

الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الذي أثار حالة من الجدل الواسعة على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته حول المتوفي بفيروس كورونا، وتأكيده على أنها ليست شهادة على عكس ما صرح بع علماء الدين والإفتاء.

تصريحات الدكتور مبروك عطية عن كورونا

أكد الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، أن الموت عن طريق كارثة ارضية أو وباء يصيب البشرية لن تعتبر شهادة على الإطلاق وإنما تعد إنتقام وأسوء ميتة كأنهم قوم لوط أو نوح الذين أغرقهم الله.

وأشار عطية، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، مع الاعلامي شريف عامر على قناه mbc مصر، إلى أنه لابد أن نكون على يقين بأن الأمراض والإنسان ما زال حيا هي كما كان النبى محمد عليه الصلاة والسلام يقوله إذا زار مريضًا، فكان يقول له النبى "طهور"، وذلك لديه معنيين لدى جميع العلماء، والمعنى الأول هو أن يطهره الله من هذا المرض ويتعافى منه.

وأوضح الدكتور مبروك عطية، أن المعنى الثاني يكمن في أن الله يطهر المريض من ذنوبه بسبب هذا المرض، وذلك بشرط ألا يكون الإنسان سببًا في إمراض نفسه.

دار الافتاء تعلق حول وفاة فيروس كورونا