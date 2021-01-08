هدى عبدالستار.. ننشر السيرة الذاتية للنائبة المعينة فى مجلس النواب

ضمت قائمة التعيينات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، النائبة هدى عبدالستار عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، ونتناول فى التقرير التالى أبرز محطات النائبة الشابة.

شهدت رحلة النائبة الشابة، هدى عبدالستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة كبيرة من التنوع بين العمل الخدمى والسياسي والإدارى، حيث حفلت بالعديد من الإنجازات والتكريمات، لدورها الفعال فى خدمة الوطن والمواطنين، حيث تلمس من رحلتها الممتدة جانب إنساني كبير ونسرد فى التقرير التفاصيل:

الخبرات العلمية

النائبة هدى عبدالستار عمار، خريجة الدفعة الأولى بالوطن العربى لبرنامج إعداد اخصائى التدخل المبكر لذوى الاحتياجات الخاصة، بترتيب الخامس على الدفعة، وحاصلة على بكالريوس كلية رياض أطفال من جامعة الإسكندرية.

وحاصلة على دورة الاستراتيجية والأمن القومى، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا 2020، وحاصلة أيضًا على دورة الاستراتيجية والأمن القومى، وعلى دورة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية أيضًا.

والنائبة هدى عبدالستار، حصلت أيضًا على دبلومة تدريب المتدربين بالنقابة العامة للعاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك، وهى استشارى علاقات أسرية وتربوية، وأخصائى تخاطب معتمد.

الخبرات المهنية السابقة

النائبة هدى عبدالستار، كانت منسق مشروعات صندوق دوت الخليج بمحافظة الإسكندرية والجيزة، ومنسق المبادرة الرئاسية نور حياة بمحافظة الإسكندرية، ومدربة بمجال التربية الخاصة، وأخصائية بمجال التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، وأخصائية تخاطب معتمد، وأخصائية منهج منتسورى.

الخبرات العملية والتطوعية

شاركت النائبة الحالية هدى عبدالستار، فى منظمة اليونيسكو بدولة الأردن ممثلة عن شباب مصر، بورشة العمل الثانية ضمن مشروع إعداد الدليل المدن العربية للادماج الحضرى 2019، وهى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناير 2020، وحتى الآن، وشاركت فى العديد من المؤتمرات والفعاليات منها تنظيم زيارات ترفهيه وعمليه وأنشطة علاج بالفن لأطفال مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة، وشاركت أيضً فى تنظيم فاعليات المؤتمر الثانى لكلية رياض الأطفال 2013، كما شاركت فى فاعليات احتفالية العلوم بـ "مكتبة الإسكندرية 2017".

كما شاركت أيضًا فى احتفالية اليوم العالمى لمرضى الكلى 2013 بجمعية أصدقاء أطفال مرضى الفشل الكلوى، وأيضًا شاركت فى المعسكر الكشفى لذوى الاحتيجات الخاصة بالمركز التربوى 2013، وساهمت فى تنظيم حفلات الأيتام منذ 2011 وحتى الآن، وكان لها مشاركة فى المسابقات والأنشطة الفنية والاجتماعية والثقافية بكلية رياض الأطفال 2011 وحتى الآن.