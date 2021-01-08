عمرو موسى يكشف تفاصيل دخول فيروس كورونا إلى منزله

عمرو موسى- ارشيفية
كشف عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، عن إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد إصابته بأيام، حيث بدأت الأعراض تظهر عليها.
إصابة زوجة عمرو موسى بفيروس كورونا
وأشار موسى في مقال له، إلى أنه أعراض فيروس كورونا بدأت في مداهمته منذ عشرة أيام، ليقرر الاطمئنان على صحته عن طريق إجراء مسحة والتي أثبتت إيجابتها وحمله للفيروس، ومن ثم ظهرت على زوجته نفس الأعراض ليتم خضوعها إلى العزل الصحي في المستشفى.
التطورات الصحية لعمرو موسى
أعلن الناقد طارق الشناوي، عن آخر التطورات التي وصلت لها الحالة الصحية لعمرو موسى، لافتًا إلى أن صحته جيدة وتتحسن باستمرار، وسيتم تعافيه تمامًا ليغادر المستشفى.
وطمأن الشناوي، الجمهور على صحة عدد من المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا، مؤكدا أنهم في طريقهم للشفاء.
ولفت، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى تطور الحالة الصحية للفنانة يسرا التي أكدت له في رسالة صوتية أنها تجاوزت المرحلة الصعبة، فضلًا عن إستقرار حالة الاعلامي وائل الابراشي الذي نالت منه العديد من الشائعات على مدار الفترة الماضية.
الجدير بالذكر، أن عمرو موسى أعلن إصابته منذ 10 أيام وذلك بعد إعلان وائل الإبراشي إصابته، لتبدأ حلقة المشاهير تتزايد وترتفع عدد إصاباتهم بذلك الفيروس اللعين، إلا ان هناك من تعافى سريعًا ومنهم من لايزال تحت أنياب فيروس كورونا.
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