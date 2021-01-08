هادي الجيار ينتقل إلى مستشفى الهرم بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

هادي الجيار الفنان المصري القدير، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لحظات بعد إصابته بفيروس كورونا، ومن ثم تدهور حالته الصحية بعدها بساعات قليلة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة واسعة من الجدل وفزع العديد من كبار مشاهير الفن.

إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

أعلن المخرج تامر حمزة، منذ ساعات إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حمزة، قائلًا: "الراجل الجدع الأصيل الطيب استاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".

تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن حالة الفنان هادي الجيار غير مستقرة حتى الآن، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية، إلى أن الفنان هادى الجيار يعاني من مشاكل في التنفس، وتم نقله إلى مستشفى الهرم في الجيزة منذ قرابة ساعتين، ليدخل العناية المركزة بسبب حاجته إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وطالب عدد كبير من مشاهير الفن، الدعاء للفنان هادي الجيار بالشفاء العاجل، وذلك بعد تمكن فيروس كورونا منه.

آخر أعمال هادي الجيار

كانت آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

الجدير بالذكر، أن الفنان هادي الجيار يستعد لخوض التمثيل في مسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.