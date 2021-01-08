الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، بحث عنها الكثيرون بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان الديوان الملكي السعودي خبر وفاتها اليوم الجمعة الموافق 8-1-2021/ 25-5-1442هـ، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة بالمملكة.

موعد صلاة جنازة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

وأشار البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن موعد صلاة الجنازة والذي سيكون يوم غد السبت في مدينة الرياض.

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من هي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

يذكر أن الأميرة طرفة ظهرت بلقاء تلفزيوني بالسعودية لتناقش قضايا المرأة، نظرًا لكونها قانونية تهتم بشئون المرأة، وأكدت خلال استضافتها أنها تسعى دائما لمساعدة الأخرين في حل مشاكلهم بقدر المستطاع وتوصيل صوتهم للمسئولين.

سلطان عمان يبعث برقية تعزية لملك السعودية في وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

وفي نفس السياق بعث السُّلطان هيثم بن طارق‬ المعظّم سلطان عمان، برقية تعزيةٍ ومواساةٍ إلى خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز‬آل سعود، في وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، ونشرت تلك البرقية الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العمانية.

أمراء ونشطاء ينعون الراحلة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

كما نعى الأمير السعودي عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الراحلة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز وغفر لها وجعل ما أصابها كفارة وطهور واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة..لا حول ولا قوة الا بالله".

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وقدم النشطاء من مختلف الدول العربية رسائل التعازي عبر منصات السوشيال ميديا، داعين من الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويعفو عنها ويدخلها فسيح جناته.

وكتب المغردون:"إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم ارحم الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

وأضاف أخر:"إنا لله وإنا إليه راجعون..نتقدم بالعزاء والمواساة..ولكافة الأسرة الحاكمة وذوي الفقيدة خاصة..ولكافة الشعب السعودي..في الفقيدة الأميرة طرفه بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود..تغمدها الله برحمته وجعل قبرها روضه من رياض الجنه..اللهم اغسلها بماء الثلج والبرد واغفر لها".

