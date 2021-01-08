محمد الوحش.. دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لمعينين البرلمان

ضمت قائمة التعيينات الرئاسية في مجلس النواب مجموعة من الوجوه الواعدة، بينهم الدكتور محمد الوحش، حيث يرصد دوت الخليج السيرة الذاتية لأحد أهم أعضاء كلية طب الأزهر، والذي بات واحدا من المعينين في مجلس النواب الجديد للعام 2021.

دور بارز

ولعب الوحش مع قيادات صندوق دوت الخليج دورا شديد الأهمية على صعيد الإغاثة المجتمعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تسخير قدرات وإمكانات الصندوق للأولويات الخاصة بمعيشة وحياة المصريين خلال الأزمات والجوائح والظروف المختلفة.

وحقق الدكتور الوحش محطات من النجاح أمتدت إلى 11 سنة في مستشفى رويال فرى في لندن، عمل خلالهم مع الفريق الجراحى في وحدة الكبد في أكثر من 1500 حالة زراعة كبد بالإضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد المستعصية.

سيرة ذاتية

حصل عضو النواب الجديد على بكالوريوس الطب بجامعة الأزهر حصل على الماجستير ثم سجل الدكتوراه، كما حاز ماجستير الجراحة العامة جامعة الازهر، حصل على بعثة إلى الخارج للحصول على الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن، كما أنه عمل مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر.

يعد الكتور الوحش، هو رئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بخلاف كونه مستشار الطبي لصندوق دوت الخليج، كان أكثر الشخصيات نشاطا وفعالية في إعداد قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في الريف المصرى وبعض الخدمات الطبية، يحوز في جعبته على 147 بحث علمى ملقى في المؤتمرات والمحافل العلمية في بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين ومجموعة كبيرة من الدول العربية الرائدة.

ويملك الدكتور الوحش في سجل سيرته الذاتية رصيد هائل من الإسهامات الطبية والاكاديمية، حيث له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات الطبية العالمية تصل إلى أثر من 40 بحث علمى وطبى وتهتم هذه الأبحاث بتقوية المناعة في الجسم والكبد وكذا استخدمات الليزر في تشخيص أمراض الكبد المختلفة

ويحوز الدكتور الوحش عضو النواب، على دكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي جامعة ستراسبورج – فرنسا، كما أنه قد حصل دكتوراه جراحة وزراعة الكبد جامعة لندن "أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص، كما أنه رئيس وحدة جراحة وزراعة الكبد –مستشفى الزهراء الجامعة- جامعة الازهر، ويعد الوحش نائب البرلمان، أول من أجرى جراحة زراعة كبد في مستشفيات جامعة الازهر، كما تمكن من تدشين ثلاث وحدات لزراعة الكبد بثلاث مستشفيات مختلفة