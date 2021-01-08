القبض على المتهم - ارشيفية
تتطور المشاكل الزوجية في الكثير من الأحيان لتصل إلى حد الجرائم المختلفة، والتي من بينها القتل العمد وغيرها من الأحداث المفزعة التي تتردد بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
زوج يتخلص من زوجته بشاكوش
عاشت أهالي قرية الشاهد بمركز الشواشنة، حالة من الهلع بعدما تخلص إحدى أزواج القرية من زوجته، وذلك أثناء مشادات وخلافات زوجية لتنقلب في لحظة إلى جريمة قتل.
تصدر الحادث المشهد في محافظة الفيوم ليظل العديد من الشهود سرد اللحظات الأخيرة على مسرح الجريمة، التي شهدت على صراخات ودماء وجروح غائرة، حيث اشتدت حدة الخلاف بين الزوجين ليسمع الجيران صوت الزوجة وصراخها ليتفاجئوا بالكارثة التي قام بها الزوج.
كواليس مقتل الزوجة
انتقلت سيارة الإسعاف إلى مسرح الجريمة، وتبين وجود سيدة تدعي راقية م ع مصابة إثر ضربها بآلة حاده على رأسها من الامام والخلف.
وأكد عدد من الشهود العيان، أن زوجها ع ح ع ضربها بشاكوش على رأسها وتم نقل لمستشفى خاص بمدينة ابشواي وتم احتجازها بالعناية المركزة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وألقت الأجهزة الأمنية القبض علىزوجها.
وكشفت إحدي جارات المجني عليه، المزيد من التفاصيل، بصفة الرابط الذي يجمع بين زوجها وزوج الضحية لكونهما أبناء عمومة، لافتة إلى أن الضحية كان لديها 3 أطفال.
وأوضحت، أن الزوجين كانا دائمًا ما يتشاجروا، وفي يوم الحادث كانت متواجدة بالشارع لشراء بعض الأغراض المنزلية من أحد البائعين، ونادي عليها نجلها التلميذ بالصف الخامس الابتدائي، وأخبرها أن والده يريدها، وبعدها بدقائق قليلة سمع الجيران صراخها، ونقلت للمستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلافات زوجية.. قصة قتل زوجة على يد زوجها بالشاكوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.