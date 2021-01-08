خلافات زوجية.. قصة قتل زوجة على يد زوجها بالشاكوش

تتطور المشاكل الزوجية في الكثير من الأحيان لتصل إلى حد الجرائم المختلفة، والتي من بينها القتل العمد وغيرها من الأحداث المفزعة التي تتردد بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

زوج يتخلص من زوجته بشاكوش

عاشت أهالي قرية الشاهد بمركز الشواشنة، حالة من الهلع بعدما تخلص إحدى أزواج القرية من زوجته، وذلك أثناء مشادات وخلافات زوجية لتنقلب في لحظة إلى جريمة قتل.

تصدر الحادث المشهد في محافظة الفيوم ليظل العديد من الشهود سرد اللحظات الأخيرة على مسرح الجريمة، التي شهدت على صراخات ودماء وجروح غائرة، حيث اشتدت حدة الخلاف بين الزوجين ليسمع الجيران صوت الزوجة وصراخها ليتفاجئوا بالكارثة التي قام بها الزوج.

كواليس مقتل الزوجة