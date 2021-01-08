المستشار محمود فوزى مطمئنا بشأن انطلاقة برلمان ٢٠٢١ :النواب المصري بشهادة دولية من المؤسسات النيابية التي استطاعت العمل بظل كورونا

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب المصري بشهادة دولية استطاع أن يواصل العملية التشريعية منذ مارس الماضي، في ظل تدابير وإجراءات كورونا.

المستشار محمود فوزي وتدابير كورونا

جاء ذلك في تصريحات له لفضائية إكسترا نيوز ببرنامج مانشيت، مساء الجمعة، مؤكدا علي أن المجلس استطاع مواصلة الأداء دون أي إصابات كورونا تذكر، ومن ثم فهو أمام تحدي كبير بانطلاقة الفصل التشريعي الثاني بعد دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم الثلاثاء المقبل.

المستشار محمود فوزي: ⁩اليمين الدستورية للنواب لاتستلزم تواجد جميع الأعضاء في وقت واحد داخل القاعة وندرس عدة بدائل.... وأداء اليمين الدستورية عن بعد لها موانع قانونية ودستورية

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، أن جميع التدابير التي ستتخذها الأمانة العامة ستكون متاحة تحت أعين وسائل الإعلام، مؤكدا علي أنه تحدي كبير والأمانة ستتاخذ كافة الإجراءات اللازمة.

رخصة الرئيس السيسي الدستورية لانطلاقة البرلمان

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن صدور قرار الرئيس بدعوة الانعقاد وتعيينات نسبة الخمسة في المائة ووصفهم من السيدات هي رخصة دستورية وقانونية وفق صحيح الدستور والقانون والأمانة العامة ستستقبل ال٢٨نائب معين يوم الأحد القادم لإنهاء إجراءات العضوية وتسليم الحقائب النيابية مثلما تم مع الأعضاء المنتخبين.