فرحة الشناوي.. دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للمعينين في البرلمان

برز إسم الدكتورة فرحة الشناوي، حفيدة شيخ الأزهر الشريف الـ37 الشيخ محمد مأمون الشناوي، كأول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، وتضم في سيرتها الذاتية المشرفة تكريم رفيعه من السفير الفرنسى بالقاهرة وحصلت على وسام «ضابط عظيم» من الدولة الفرنسية، كأحد أشهر وأهم الأوسمة التي تمنح للعلماء.

سيدة رائدة

تقلدت الدكتورة فرحة الشناوي مجموعة من المناصب التي كانت فيها أول سيدة على الدوام، حيث كانت أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة، وأول من قام بتأسيسي مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري بجامعة المنصورة، وهو أول مركز متخصص في تلك الأبحاث.

كما تعد الشناوي أحد أهم الشخصيات المدافعة عن تمكين المرأة والمطالبين بحقوقها، حيث تشغل منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها في تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تمكين المرأة.

سيرة ذاتية مشرفة

تملك الشناوي كما رصد دوت الخليج، في جعبتها تكريمات دولية رفيعة، كما جرى في العام 1998، حينما كرمها الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك، كما تم منحها جائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وتضم النائبة المعينة في البرلمان العديد من الجوائز العلمية أهمها: جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى وجائزة فارس عام 1998 من باريس، وتعد الشناوي ابنة لمحافظة الدقهلية، تحديدًا مدينة المنصورة.

تنحدر الشناوي من أسرة عبقرية جمعت بين الدين والثقافة والعلم، وذلك لكونها على صلة قرابة مع المبدع والشاعر الكبير مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر، فهو ابن عم والدها الراحل، كما أنها حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية المرتقبة يوم 12 يناير، بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.