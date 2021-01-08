محمد عبده يتلقى لقاح فيروس كورونا بالسعودية

شارك الفنان محمد عبده جمهوره بمقطع فيديو من داخل أحد المراكز الصحية السعودية أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 يناير، وذلك ضمن الخطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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محمد عبده يوثق لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا بفيديو

ونشر عبده الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه:"المملكة العربية السعودية.. وزارة الصحة.. لقاح كوفيد 19".

مشاهير أخذوا لقاح كورونا

وبذلك ينضم فنان العرب لقائمة المشاهير الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا ومنهم المطربة الإماراتية أحلام، وشذى حسنونة، وأحمد فهمي، وزوجة الفنان باسم ياخور.

حسين الجسمي يشكر الإمارات على لقاح كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى

كما تلقى المطرب حسين الجسمي لقاح كورونا أمس، وشارك جمهوره بتلك اللحظة ووثقها عبر صفحته بتويتر وكتب:"الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان..وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا..وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

وفي سياق متصل نصحت وزارة الصحة السعودية مرضى السكري بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، للحصول على لقاح فيروس كورونا ليحموا أنفسهم وذويهم، باعتبارهم الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات الفيروس، وكتبت عبر حسابها بتويتر:"إذا كنت مصاب بداء السكري.. ننصحك بشدة على أخذ لقاح كورونا كوفيد-19، لأن مرضى السكري معرضون للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا.. اللقاحات هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع حدوث ذلك".

أخر أعداد مصابي كورونا بالسعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 4 حالات وفيات، وتسجيل 171 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 355,208 حالة.

