ضمن مبادرة مستقبل وطن..النائبة غادة الضبع توفير مستلزمات وأدوات طبية لمستشفى جهينة المركزي

النائبة غادة الضبع
قامت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتوفير العديد من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمستشفى جهينة المركزي، ضمن مبادرة حزب مستقبل وطن لدعم مجهودات الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، برعاية المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب،
مبادرة مستقبل وطن وجهينة المركزي
وقالت النائبة غادة الضبع، إيمانا منا بالدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن ودوره المعهود فى مساندة المجتمع فى الأزمات، أتشرف بأن يكون لى دور فى المشاركة ولو بجزء بسيط لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من خلال توفير بعض احتياجات مستشفى جهينة المركزي من المستلزمات الطبية اللازمة في الفترة الحالية.
وأضافت غادة الضبع، النائبة عن حزب مستقبل وطن، أن نواب الحزب وأعضائه حريصون دائما على المشاركة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الأزمات، داعية من الله أن يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء.
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