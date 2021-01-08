سكينة سلامة : الانتهاء من تركيب شبكة الاكسجين بمستشفي عزل بالشرقية خلال أيام

أعلنت النائبة سكينة سلامة ، الانتهاء من تركيب شبكة الاكسجين ، بمستشفي العزل ضد كورنا بمدنية اولاد صقر بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مؤسسة اهل الخير .
واكدت سلامة في بيان لها اليوم ، ان تلك الخطوة تأتي في اطار الدور المجتمعي الذي يقع علي عاتق النواب باعتبارهم جزء أصيل من مشاكل المواطنين ، لافتة الي انه تم عمل المعاينة اللازمة لتركيب شبكة الاكسجين .
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واشارت الي أن نواب حزب مستقبل وطن ، مستمرين في تقديم كافة الدعم والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري لمواجهة الجائحة والواجب الوطني لهم ومساندة المواطنين في الأزمات بمساعدة منظمات المجتمع .
واضافت ان تلك الاجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن و النائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب .
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