سكينة سلامة : الانتهاء من تركيب شبكة الاكسجين بمستشفي عزل بالشرقية خلال أيام

أعلنت النائبة سكينة سلامة ، الانتهاء من تركيب شبكة الاكسجين ، بمستشفي العزل ضد كورنا بمدنية اولاد صقر بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مؤسسة اهل الخير .

واكدت سلامة في بيان لها اليوم ، ان تلك الخطوة تأتي في اطار الدور المجتمعي الذي يقع علي عاتق النواب باعتبارهم جزء أصيل من مشاكل المواطنين ، لافتة الي انه تم عمل المعاينة اللازمة لتركيب شبكة الاكسجين .

ضمن مبادرة مستقبل وطن..النائبة غادة الضبع توفير مستلزمات وأدوات طبية لمستشفى جهينة المركزي

واشارت الي أن نواب حزب مستقبل وطن ، مستمرين في تقديم كافة الدعم والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري لمواجهة الجائحة والواجب الوطني لهم ومساندة المواطنين في الأزمات بمساعدة منظمات المجتمع .

واضافت ان تلك الاجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن و النائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب .