محمود فوزى:مجلس النواب ٢٠٢١ سيكون كتف بكتف مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.. وبرلمان ٢٠١٥حقق نهضة تشريعية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن برلمان ٢٠٢١ سيكون كتف بكتف مع مؤسسات الدولة المصرية من أجل خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، لراديو مصر، مؤكدا علي أن السلطة التشريعية في مصر دورها فعال لإقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يفصله التشريعي الأول حقق إنجاز تشريعي كبير، حيث أنها كانت مرحلة تأسيسية، وحققت نهضة تشريعية على كافة المستويات.
الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021
ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه لاتزال التحديات كبيرة والطموحات أكبر على برلمان ٢٠٢١، في ضوء حركة التنمية القائمة بالشارع المصري، ومن ثم سيكون المجلس كتف بكتف مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين.
وتطرق المستشار محمود فوزي، بحديثه نحو قرار رئيس الجمهورية، بشأن دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء، وأيضا تعيين نسبة ال٥في المائة، مؤكدا علي أنه وفق الدستور فهو تمثيل للخبراء والمتخصصين والسيدات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي تضمنتها الدستور في ضوء ترشيحات عدد من الجهات، مؤكدا علي أن جميعهم من القامات الوطنية المعروفة.
المستشار محمود فوزى مطمئنا بشأن انطلاقة برلمان ٢٠٢١ :النواب المصري بشهادة دولية من المؤسسات النيابية التي استطاعت العمل بظل كورونا
النهضة التشريعية لبرلمان 2015
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في كل فصل تشريعي يكون به جلسة إجرائية أولى يتم فيها أداء الأعضاء اليمين الدستورية، عضو عضوا، ويعقبها انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، وهو ما سيتم يوم الثلاثاء، مؤكدا علي أنها يتم وصفها بالإجرائية كونها لا تشهد أي مباشر ة لأي أعمال برلمانية.
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