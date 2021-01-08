شيماء علي تطمئن جمهورها وهي تحت تأثير البنج وتطلب منهم الدعاء

شيماء علي فنانة إيرانية مقيمة في الكويت زادت معدلات البحث عنها بعد نشرها لفيديو يكشف عن إصابتها بوعكة صحية كبيرة نتيجة لحادث، الأمر الذي تسبب في قلق جمهورها، وجعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

شيماء علي تطلب من الجمهور الدعاء لها

وطالبت علي من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، عبر فيديو بثته من حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"سناب شات"، والذي ظهرت فيه وهي ترقد على السرير بأحد المستشفيات، بدون أي حركة.

شيماء علي تشكر جمهورها وهي تحت تأثير البنج

ووجهت الفنانة الإيرانية الشكر لمتابعيها، مؤكدة أنها لن تتمكن من التواصل معهم والكشف عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، وقالت:"بشكركم كتير على سؤالكم.. أنا الحمدلله بخير، وكل شئ تمام الحمد لله، مفيش شئ كبير بس مش قادرة اتكلم، تعبانة من البنج، وبستوعب الحالة اللي انا فيها، بس اقدر واصحصح هتكلم معاكم".

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فيما كشف الفيديو عن وجه شيماء والذي ظهر متورما بشكل كبير من أثر الحادث، ويدها الموصلة بالأجهزة الطبية اللازمة لعلاجها.

انتقادات لشيماء علي وهي ترد: فخورة إن شكلي كده وأنا بعمر 39

يذكر أن شيماء علي تعرضت مؤخرًا لانتقادات بعد ظهورها بأحد الفيديوهات وعلامات تقدم السن تظهر على ملامح وجهها، فوصفها البعض بـ"العجوز"، وأخرون عبروا عن اندهاشهم من تقدمها بالسن.

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الأمر الذي جعلها ترد بشكل حاد على منتقديها، وقالت أنها تندهش من تعليقات البعض على تقدم المشاهير بالسن، مؤكدة أنها تشعر بأن هناك فئات تعيش بكوكب أخر، لا يعلمون أن الجميع سيمر بمراحل مختلفة بحياته ويكبر بعمره ويتغير شكله، معبرة عن سعادتها وفخرها بحياتها وشكلها هكذا وهي بعمر الـ 39 عامًا، قائلة:" أنا شيماء فخورة بنفسي وأنه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي".

ووجهت وقتها الفنانة الكويتية نصيحة للسيدات، بضرورة الاعتناء بأنفسهن، وعدم الالتفات للتعليقات السلبية والانتقادات التي قد يتلقونها مع تقدمهن بالعمر وتغيير ملامحهن بشكل أو بأخر

