محافظ الشرقية: لا تهاون فى التصدى لأى محاولات للبناء المخالف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عدم التهاون فى التصدى لأى محاولات للبناء المخالف، واستمرار أعمال اللجان الدورية المشكلة، للمرور على الأراضى الزراعية والمناطق السكنية لضبط أى محاولات للبناء العشوائى وبدون الحصول على تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.





وذكرت محافظة الشرقية فى بيانها، اليوم الجمعة، أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالمركز قامت بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 150 مترا، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، فضلاً عن إزالة تشوينات على الأرض الزراعية بناحية الوحدات المحلية بسعود وقهبونة، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قسم الشرطة بتنفيذ إزالة لمنزل مكون من طابقين وغير مأهول بالسكان بمنطقة منية المكرم، وذلك بعد انهيار أجزاء منه، وتم تأمين الموقع والاطمئنان على عدم وجود أى تداعيات ناتجة عن انهيار المنزل سواء بالأرواح أو المنشآت أو المبانى المجاورة وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدى والجمعية الزراعية بإزالة سور من الطوب الدبش الأبيض بطول 6 أمتار طولى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بمركزى الزقازيق والحسينية بغلق وتشميع 3 قاعات أفراح بقرى بردين وشرويدة وقصاصين الشرق وتحصيل غرامات فورية قدرها 4 آلاف جنيه من كل مخالف، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.