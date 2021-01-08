صور.. سفيرنا فى وارسو ينقل تهنئة السيسى للجالية المسيحية ببولندا

جدة - نرمين السيد - نقل حاتم تاج الدين، سفير مصر فى وارسو، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الجالية المصرية المسيحية فى بولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة للقس داود أديب سويحه، كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى بولندا بمقر كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبوسيفين.





وأكد تاج الدين، فى بيان لوزارة الخارجية عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، حرص السفارة على مشاركة أبناء الجالية المصرية المسيحية ببولندا فى الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تقدم بخالص التهنئة نيابة عن أعضاء السفارة لجميع المسيحيين فى بولندا. ومن جانبه، وجه القس داود أديب سويحه، خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى، على التهنئة وحرصه الدائم على مشاركة المسيحيين داخل وخارج مصر احتفالاتهم بالأعياد.

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