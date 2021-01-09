أمين مجلس النواب : برلمان 2021 سيكون كتفا بكتف مع مؤسسات الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات صحفية له، مساء اليوم الجمعة، مؤكدا أن السلطة التشريعية فى مصر دورها فعال لإقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وأشار فوزى إلى أن مجلس النواب يفصله التشريعى الأول حقق إنجاز تشريعى كبير، حيث أنها كانت مرحلة تأسيسية، وحققت نهضة تشريعية على كافة المستويات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه لا تزال التحديات كبيرة والطموحات أكبر على برلمان 2021، فى ضوء حركة التنمية القائمة بالشارع المصرى، ومن ثم سيكون المجلس كتفا بكتف مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين.

وتطرق المستشار محمود فوزى، فى حديثه نحو قرار رئيس الجمهورية، بشأن دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، وأيضا تعيين نسبة الـ5%، مؤكدا أنه وفق الدستور فهو تمثيل للخبراء والمتخصصين والسيدات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى تضمنتها الدستور، فى ضوء ترشيحات عدد من الجهات، مبينا أن جميعهم من القامات الوطنية المعروفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه فى كل فصل تشريعى، يكون به جلسة إجرائية أولى يتم فيها أداء الأعضاء اليمين الدستورية لكل الأعضاء، ويعقبها انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، وهو ما سيتم يوم الثلاثاء، مؤكدا أنها يتم وصفها بالإجرائية، كونها لا تشهد أى مباشرة لأى أعمال برلمانية.