بسبب الشبورة.. الجيزة تناشد السائقين بالحذر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه من المتوقع، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد عدد من الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية كثيفة، والتى تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، حتى الأحد 10 يناير 2021 .





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