وزير التعليم العالى يهنئ أساتذة الجامعات المعينين فى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وجاءت تعيينات أساتذة الجامعات على النحو التالى: الدكتور جمال حلمى محمد السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد محمد زكى محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، والدكتورة فرحة عبدالعزيز الشناوى، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا، الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكى، الأستاذ فى علوم المصريات بجامعة حلوان.
وأعرب وزير التعليم العالى، عن سعادته البالغة لتعيين أساتذة الجامعات فى مجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وقدم تمنياته لهم بخالص التوفيق فى أداء مهامهم التى تم تكليفهم بها، بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.
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