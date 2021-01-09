فيديو.. مساعد وزير الخارجية يستقبل المصريين المختطفين ضمن طاقم سفينة Milan

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين ضابط بحرى ثانى سعد شوقى، ومهندس بحرى كيرولس سمير، اللذين تم اختطافهما ضمن طاقم سفينة الشحن Milan، التى تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وذلك لدى وصولهما إلى أرض الوطن بعد أن تم إطلاق سراحهما نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة المصرية، بما فى ذلك وزارة الخارجية ومن خلال السفارة المصرية فى أبوجا، والتى تكللت بالنجاح.





بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، شرعت السفارة المصرية فى أبوجا، فور تلقيها المعلومات بوقوع حادث القرصنة، فى التواصل مع جميع السُلطات والأجهزة المعنية فى نيجيريا، التى أبدت من جانبها كل التعاون والاهتمام، كما قام طاقم السفارة بمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول على مدار الساعة مع السُلطات النيجيرية والشركة المالكة للسفينة وسفارات الدول التى ينتمى إليها أعضاء الطاقم الذين تم اختطافهم، وذلك حرصا على سلامة المواطنيّن المصريين، وعملاً على إطلاق سراحهما وهو ما تكلل بالنجاح. يأتى ذلك تأكيدا على الأولوية التى توليها الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، لحماية المواطنين المصريين فى كل أنحاء العالم، بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث ظلت السفارة فى أبوجا على تواصل مع المواطنين المصريين، وحرصت على التأكد من قيامهما بالتواصل مع أُسرتيهما فى مصر لطمأنتهما، كما تابعت السفارة المصرية فى ياوندى استكمال عملية إعادة المواطنين إلى أرض الوطن بعد أن تم إطلاق سراحهما. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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