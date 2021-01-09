محافظ الوادى الجديد: 25 فريقا طبيا مدربا لتفعيل مبادرة العزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - قال محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه جرى الإعداد لبدء تفعيل مبادرة العزل المنزلى، التى أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلى، من خلال 25 فريقا طبيا مدربا على مستوى المحافظة.





ولفت إلى إعداد تقرير يومى مفصل عن موقف المستشفيات على مستوى المحافظة، وموقف حالات العزل المنزلى وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة. وأكد تكثيف حملات للمرور على الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية، والالتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد على تواجد الكوادر الطبية والوحدات الصحية بالقرى والمناطق النائية.

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