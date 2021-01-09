أهم الأخبار.. بدء إجراءات عزل ترامب وطواريء في لندن.. وصلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
ترامب يواجه اتهامات بالتورط في جرائم كبرى والتحريض على التمرد
الديمقراطيون يبدأون إجراءات عزل ترامب في هذا الموعد
صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي .. فيديو
فرض الطوارئ بدرجة حادث جلل.. عمدة لندن: انتشار فيروس كورونا خرج عن السيطرة
وضع الفنان هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا
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