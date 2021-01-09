أهم الأخبار.. بدء إجراءات عزل ترامب وطواريء في لندن.. وصلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

ترامب يواجه اتهامات بالتورط في جرائم كبرى والتحريض على التمرد

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن فحوى مسودة المذكرة التي تطالب بمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مجلس النواب.. للمزيد اضغط هنا

الديمقراطيون يبدأون إجراءات عزل ترامب في هذا الموعد

يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي طرح مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وفقا لوكالة "رويترز"... للمزيد اضغط هنا

صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي .. فيديو

نجح فريق ليفربول في الفوز على نظيره استون فيلا بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الثالثة من كأس الإتحاد الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا

فرض الطوارئ بدرجة حادث جلل.. عمدة لندن: انتشار فيروس كورونا خرج عن السيطرة

أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان فرض حالة الطوارئ من مستوى "حادث جلل، مؤكدًا أن انتشار فيروس كورونا أصبح خارج السيطرة في العاصمة.. للمزيد اضغط هنا

وضع الفنان هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا