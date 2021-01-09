رسامة كاهن للكنيسة الأرثوذكسية فى شرق كندا

جدة - نرمين السيد - جرت اليوم الجمعة، رسامة كاهن جديد بإيبارشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا، بيد الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، وهذه هى السيامة الكهنوتية الأولى له منذ جلوسه على كرسى الإيبارشية فى يونيو من عام 2019.





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