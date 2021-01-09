مذاعة على الهواء .. أمين النواب يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا على سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.





وأضاف فوزى، فى حديثه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن التقسيم سيتم على مستوى أعضاء الفردى حيث سيتواجدون بالبرلمان قبل الساعة 11، واعضاء القائمة سيتواجدون الساعة 2 ظهرا. ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكى يتم التصويت على الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، مشيرا إلى أن الأعضاء بنظام الفردى سوف يؤدون اليمين الدستورية أولا، ثم يتم إخلاء القاعة لتعقيمها وتطهيرها، ثم يدخل أعضاء القائمة والمعينون. فى السياق ذاته، قال إن النائبة فريدة الشوباشى هى رئيس الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة. وتابع: "نأمل من النواب عدم اصطحاب مرافقين فى الجلسة الافتتاحية".

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