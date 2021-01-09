السفير المصرى بغانا ينقل تهنئة السيسى بعيد الميلاد إلى الجالية القبطية

جدة - نرمين السيد - زار السفير عماد حنا، سفير مصر لدى غانا، بزيارة مقر الكنيسة المصرية فى أكرا، لنقل تهنئة رئيس الجمهوريــــة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيثُ كان فى استقباله القـــس "ويصــا"، راعى كنيسة مارمرقس الرسول وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الجالية القبطيــة فى غانا.





وحِرصَ السفير خلال اللقاء، على تأكيد اهتمام الدولة بإزكاء روح الأخوة والمحبة وروابط الوحدة والتآلف التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى على مر التاريخ، مُثمنا دور الكنيسة الوطنى فى التعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسات القومية الأخرى لخدمة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأبناء الجاليات الأخرى خاصةً فى الدول الإفريقية. ووصف حنا أبناء الجالية المغتربين من مسلمين ومسيحيين بسفراء مصر وواجهتها الحقيقية. كما تقدم بخالص التهنئة نيابةً عن أعضاء السفارة لجميع أبناء مصر الأقباط فى جمهورية غانا. من جانبه، أعربَ القس "ويصا"، راعى كنيسة مارمارقس الرسول فى أكرا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، لحرص الدائم على مُشاركة أبناء مصر الأقباط فى داخل مصر وخارجها مناسباتهم واحتفالاتهم الدينية.

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