"مسافة السكة".. وصول المصريين المحررين من قراصنة قرب سواحل نيجيريا إلى مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، مصريين اثنين تم تحريرهما من قراصنة احتجزوهم لعدة أسابيع بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك بعد احتجاز القراصنة لطاقم السفينة الذى كان على متنه 10 أفراد بينهم مصريين اثنين.

أكدت شروق شوقى شقيقة ضابط بحرى ثانى/ سعد شوقى في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن طائرة قادمة من الكاميرون وصلت إلى مطار القاهرة منذ قليل وعلى متنها شقيقها الضابط بحرى ثانى/ سعد شوقى، والمهندس بحرى كرولس سمير.

كان اللبناني عدنان الكوت، مالك سفينة الشحن "ميلان" التي تعرضت للقرصنة بالقرب من السواحل النيجيرية قد أكد فى تصريحات حصرية عبر الهاتف لـ"صوت الأمة" منذ أيام تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد بينهم مصريين اثنين تم احتجازهم قبالة سواحل نيجيريا، موضحا أن المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضا لأى أذى.

ولفت إلى أنه قام بتأجير سفينة الشحن "ميلان" إلى أحد الأشخاص ويدعى "تافو لورانس"، مشيرا إلى أن المركب ترفع علم سانت كيتس – دولة تقع في الكاريبى – وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون.

بدورها، قالت شروق شوقى شقيقة ضابط بحرى ثانى/ سعد شوقى إنه تم الإفراج عن شقيقها وطاقم السفينة المحتجز لدى قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، مشيرة إلى أن المهندس بحرى كرولس سمير وشقيقها الضابط بحرى ثانى سعد شوقى بصحة جيدة.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن شقيقها أجرى معهم اتصالا هاتفيا طمأنهم بأنه تم تحريرهم ونقلهم إلى مكان آمن، مشيرة إلى أنهم سيصلون إلى القاهرة قريبا بعد تحريرهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تحرير ثلاثة لبنانين تم اختطافهم أثناء عملهم في باخرة تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت مطلع ديسمبر الماضى تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين للاحتجاز ، موضحة أن قراصنة يحتجزوا المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وأكدت وزارة الخارجية المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.

وعملت السفارة المصرية في أبوجا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علما أن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.