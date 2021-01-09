الجمارك تحبط تهريب هواتف على جسد راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ثالث محاولة للتهريب في آن واحد خلال يومين، اثناء انهاء الإجراءات الجمركية لركاب طيران الاتحاد، على الرحلة القادمة من أبو ظبي، استوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية .
وكلف محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، تامر عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد كمية من علب التليفونات المحمولة مغلقة بتغليف المصنع وسط الملابس، طلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته علي سداد الرسوم والضرائب الجمركية.
وعقب ذلك، تلاحظ لمأمور الجمرك اختلاف الوزن عن المألوف وبوضع كل العلب علي جهاز الفحص بالأشعة تبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخل كل العلب رغم الغلق المحكم؛ فكلف أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك، كل من أحمد عطالله وعماد سيد حسين مأمورا الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا؛ مما اسفر عن وجود التليفونات مخبأة أسفل ملابس الراكب التي يرتديها، وعددها 12 تليفون محمول .
وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي امر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب خاصة وانه طلب حجز التليفونات والعلب فارغة بما ينطوي علي غش وتدليس كان سيتسبب في أزمة كبيرة لموظفي الجمارك عند استلام الركاب للطرود ومطالبتهم بالتليفونات غير الموجودة لتعمدهم تسليم العلب فارغة للحجز.
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