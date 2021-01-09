فيديو..تقسيم الأعضاء لأداء اليمين الدستورية... المستشار محمود فوزى يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان ٢٠٢١

قال المستشار محمود فوزي، الامين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا علي سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في حديثه ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا علي أن التقسيم سيتم على مستوى اعضاء الفردي حيث سيتواجدو بالبرلمان قبل الساعة 11، واعضاء القائمة يحضروا الساعة 2 ظهرا.

تقسيم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أنه بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكي يتم التصويت علي الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة علي اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، مشيرا إلى أن الاعضاء بنظام الفردي سوف يقسموا اليمين الدستورية اولا، ثم يتم اخلاء القاعه لتعقيمها وتطهيرها .. ثم يدخل اعضاء القائمة والمعنيين.

في السياق ذاته قال إن النائبة فريدة الشوباشي هي رئيس الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعه علي الهواء مباشرة، متابعا:نأمل من النواب عدم اصطحاب مرافقين في الجلسة الافتتاحية".