المستشار محمود فوزى يشرح الإجراءات الكاملة لجلسة برلمان ٢٠٢١الافتتاحية في ظل كورونا



أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية الأولى مهمة، لان جميع أعمال مجلس النواب تعتمد عليها لذلك يجب الالتزام بكل الاجراءات اللائحية والدستورية لتجنب البطلان وعدم الدستورية ، مبينًا أن البرلمان من مؤسسات الدولة الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والطبية ، من إجراء كشف حراري واستخدام المطهرات والكحول وتشغيل الطواريء وتطبيق التباعد الاجتماعي والتناوب بين العاملين في المجلس.

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وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه في هذا اليوم سيتم تقسيم الاعضاء إلى نواب فردي وقائمة، حيث سيتواجد نواب الفردي في القاعة لاداء القسم الدستورية ويجلسو بترتيب عضويتهم وفقًا لقانون تقسيم الدوائر ، ثم يخرجو من القاعة ويدخل نواب القائمة لاداء اليمين الدستورية، والذي بدورهم سيظلو في القاعة لانتخاب رئيس المجلس ، ثم يغادرو ويدخل نواب الفردي، وهكذا بالتناوب لانتخاب الوكيلين، كما أنه إذا كان أحد النواب مرشح نفسه فأنه من حقه الدخول للقاعة.

وردًا على بعض المقترحات بإجراء القسم بشكل جماعي، أكد فوزي، أن اللائحة لا تبيح ذلك حيث يجب أن يؤدي الأعضاء القسم عضوا عضوا بشكل منفرد، حيث أن النواب في هذا اليوم يقومون ب3 أشياء الأول اداء اليمين الدستورية والالتزام بصيغة القسم، ثم انتخاب رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، مؤكدًا أن الاعضاء المنتخبين بنظام القائمة سيحضرو الساعة الثانية ظهرًا، ولكن النواب الفردي سيحضرو الساعة 11 ، موضحًا أن الجميع عليهم الالتزام بالموعد المحدد

وأوضح فوزي، أن النائبة فريدة الشوباشي هي من ستترأس الجلسة الأولى والتي ستعرض على الهواء مباشرة، حيث أنها أكبر الأعضاء المجتمعين سنًا ،كما أن نواب برلمان 2015 انتهت عضويتهم بمضي 5 سنوات ميلادية وأصبحو لا يمتلكون الحصانة.

وأكد فوزي، أن الانتخابات ستتم عن طريق لجنة مشرفة مكونة من 7 أعضاء، وسوف يقوم النواب بالتصويت بالمنادة على اسم كل نائب، حيث أنه سيتم تمرير صندوق الانتخابات على كل نائب منعًا للتزاحم، لذلك فأن النائب عليه الالتزام بالمقعد المخصص له، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة أمر إلزامي والنواب أصبح لديهم درجة من الوعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

واختتم فوزي، بتوجيه رسالة للنواب بعدم اصطحاب مرافقين معهم في هذا اليوم تجنبًا للتزاحم ، كما أن النواب الذين سيحضرو معهم سائقين من الأفضل أن يطلبو منهم المغادرة والقدوم بعد انتهاء الجلسة وذلك لأن اليوم سيكون طويل وشاق.