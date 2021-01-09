دوت الخليج يشرح تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، الأعضاء الجدد بالجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة على اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتشار أي عدوى حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

إجراءات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

جاء ذلك في شرح لموقع دوت الخليج لتفاصيل الجلسة بناء علي الخطة اللي وضعها المستشار محمود فوزي حيث أكدت الامانه العامة بأنه سيتم تقسيم الأعضاء لأداء اليمين الدستورية داخل قاعة الجلسة العامة على مرحلتين الأولى للنواب المنتخبين عن المقاعد الفردية، الثانية للنواب المنتخبين عن القائمة، والنواب المعينين، لهذا فان أعضاء مجلس النواب المنتخبون عن النظام الفردي مدعون لدخول قاعة الجلسة العامة قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً لأداء اليمين الدستورية.

وتضمنت الرسائل بأن النواب المنتخبون بنظام القائمة، و النواب المعينون مدعون لدخول قاعة الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر.

ولفتت الأمانة إلى أنه تم تخصيص أماكن لانتظار النواب أثناء فترات عدم تواجدهم داخل قاعة الجلسة العامة، وهذه الأماكن هي الخيمة المعدة للانتظار المجاورة لقاعة الجلسة، البهو الفرعوني، استراحتين مجاورتين لقاعة الجلسة، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة في أماكن الانتظار، مع توافر الضيافة اللائقة.

وناشدت الأمانة ن النواب في هذا اليوم عدم اصطحاب أي مرافقين نهائياً، بالنسبة للسائقين،ونظراً لطول اليوم يستحسن قيام السائق بإيصال النائب في بداية اليوم ثم العودة في نهايته منعاً لأي تزاحم أو تكدس.

دوت الخليج يشرح اجراءات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

وأكدت الامانه أيضا أنه في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، سيتم ترتيب الجلوس داخل قاعة الجلسة العامة حسب مسلسل وترتيب أرقام العضوية وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المبلغ للمجلس والقرار الجمهوري الصادر بالتعيين، وسيجد كل نائب اسمه ورقم عضويته مدوناً على المقعد المخصص لسيادته في قاعة الجلسة العامة وسيتولى مسئولو العلاقات العامة والمراسم بمجلس النواب مصاحبة السادة النواب وإرشادهم الى أماكن الجلوس المخصصة لسيادتهم داخل قاعة الجلسة العامة.

و في ضوء الاجراءات المتبعة سيتم إجراء *انتخابات رئيس المجلس بأن يعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشح على مقعد رئيس المجلس، وسيدعو من لديه الرغبة في الترشح إلى دخول القاعة للإعلان عن رغبته في الترشح، ويجوز للمجلس أن يقرر لكل مترشح مدة زمنية يعرف فيها بنفسه لأعضاء المجلس، وسيتم تصويت ا النواب المنتخبين عن القوائم، والسادة النواب المعينين أولا، وتجري اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس المجلس عملية التصويت، وتبدأ بتصويت السادة النواب عن القائمة والسادة النواب المعينين، لتواجدهم في قاعة الجلسة العامة في أماكن جلوسهم المحددة، وسيتم تمرير صناديق الاقتراع على كل نائب في مكانه المدون عليه اسمه ورقم عضويته للإدلاء بصوته بعد النداء على اسمه، وتصويت السادة النواب عن المقاعد الفردية وبعد انتهاء السادة نواب القوائم والسادة النواب المعينون من عملية التصويت، عليهم مغادرة قاعة الجلسة والتوجه إلى أماكن الانتظار المخصصة، بحيث يدخل قاعة الجلسة السادة النواب المنتخبون عن المقاعد الفردية للإدلاء بأصواتهم، ويجلس كل منهم في المكان المخصص لسيادته والمدون عليه اسمه ورقم عضويته.

وتجرى عملية التصويت لكل نائب من مكانه ويتم تمرير صناديق الاقتراع على سيادتهم للإدلاء بأصواتهم دون الانتقال لاماكن الصناديق، ويبقى السادة نواب الفردي في أماكنهم بعد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس المجلس لحين إعلان النتيجة وحتى البدء في إجراءات انتخابات الوكيلين للإدلاء بأصواتهم.

ويعقب ذلك انتخابات وكيلي المجلس حيث تبدأ الاجراءات بإعلان فتح باب الترشح على مقعدي الوكيلين، وسيدعى من لديه الرغبة في الترشح إلى الدخول إلى قاعة الجلسة العامة للإعلان عن رغبته في الترشح، وذلك بنفس إجراءات الرئاسة

وناشدت الأمانة الأعضاء بأن تواجدهم في هذا اليوم سيكون طوال يوم الجلسة الاجرائية الأولى وعدم مغادرة مقر المجلس حتى إتمام جميع الإجراءات حيث اداء اليمين الدستورية،وانتخاب رئيس المجلس، انتخاب الوكيلين وذلك حفاظا على سلامة الاجراءات،وانه تم تخصيص أماكن لانتظار السيارات وهي: (جراج المجلس، ساحتي الانتظار المجاورتين للمجلس، جراج التحرير).