جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، أنه كان من الممكن أن تحدث كارثة لو اشتبك المتظاهرون مع أعضاء الكونجرس. وتهكم أديب: "هل أمريكا هتقدر تأمن تنصيب بايدن ولا نبعتلهم محمد بيه من قسم الهرم؟".

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