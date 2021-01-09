أمانة البرلمان تنظم مقاعد الجلسة الإجرائية ودخول النواب للقاعة

جدة - نرمين السيد - نظم مجلس النواب، دخول أعضائه للجلسة الإجرائية الأولى من خلال 7 أبواب للقاعة الرئيسية المرتقب انعقاد الجلسة بها، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





ويشمل الدور الأول بالقاعة 248 مقعدا، والمستوى الثانى للقاعة 39 مقعدا، وبالمستوى الثالث 36 مقعدا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد دعا مجلس النواب للانعقاد فى الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير 2021. جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، حيث تلا هذا القرار أيضا أسماء النواب المعينين. وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس الرئيس والوكيلين.

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