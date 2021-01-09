فيديو  .. والدة متهم فى قضية الفيرمونت باكية : افرجوا عنه .. أنا مريضة

جدة - نرمين السيد - ودخلت الجنزورى فى نوبة بكاء، أثناء مداخلة هاتفية لها، مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، الذى يذاع على قناة "إم بى سى مصر"، مؤكدة أن الضحية لم تتعرف على ابنها "قالت معرفوش وملوش أى صلة بالواقعة".





وأضافت، أنها لديها ثقة فى القضاء المصرى ونزاهته، متابعة: "ابنى بقاله 15 سنة بيقدم حفلات، افرجوا عنه، أنا مريضة ودخلت الرعاية 4 مرات.